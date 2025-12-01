La CEG pide que el nuevo marco financiero de la UE apueste por el sector mar industria y su viabilidad futura

Reunión de la Comisión Mar Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) - CEG

La Comisión Mar Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) considera necesario que el nuevo marco financiero de la Unión Europea apueste por el sector mar industria y su viabilidad futura.

Así lo ha señalado la patronal gallega en un comunicado, en el que informa de que la comisión ha mantenido una reunión para hacer balance de las actividades del año y revisar el estado de situación y preocupaciones del sector.

La Comisión Mar Industria de la CEG asegura que el debate sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 de la Unión Europea (UE) se encuentra en un momento clave y avisa de que las repercusiones de los cambios en el mecanismo de financiación europeo "pueden suponer un importante varapalo para el sector en su papel de vertebrador del territorio".

Según ha señalado, la propuesta inicial de la Comisión Europea introduce los Planes de Colaboración Nacionales y Regionales (PCNR), un nuevo instrumento que integraría políticas como cohesión, PAC, pesca o empleo bajo un mismo marco estratégico.

Esta integración, conforme apunta, ha suscitado preocupación entre regiones y agentes socioeconómicos, por el riesgo de una mayor centralización en los estados miembros y la posible pérdida de visibilidad de prioridades territoriales específicas.

Así, recuerda que la 'Declaración Galicia', impulsada por la delegación española del Comité Europeo de las Regiones (CdR), reclama salvaguardas para asegurar la participación regional, la transparencia y la continuidad de la inversión en todas las regiones, incluidas las más desarrolladas y en transición.

En este contexto, la Confederación de Empresarios de Galicia ha destacado que organizará el próximo viernes, día 5, la jornada "El nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034: La visión regional y empresarial de Galicia en el debate europeo", con el objetivo de analizar los impactos del MFP desde la perspectiva regional y empresarial, así como debatir sobre las oportunidades y retos que plantea para Galicia en el marco de la política europea.

PREOCUPACIONES

Además, entre las preocupaciones del sector, la patronal ha citado "las deficiencias regulatorias para la legalización la cadena de transformación en la zona de servidumbre de protección de costas", la situación actual del proceso de aplicación de la ley del litoral y el proyecto de ley de simplificación administrativa medioambiental.

Además, se ha referido a la "caída continua de la demanda de productos pesqueros y acuícolas en los últimos cuatro años", al canon de Portos de Galicia, así como las ayudas FEMP compensatorias a las pérdidas en la cadena de comercialización y transformación de bivalvos registradas a raíz de las mortandades masivas por precipitaciones excepcionales en 2023.

La CEG ha detallado que su Comisión Mar Industria ha puesto el foco en la necesidad de incentivar el consumo y ha señalado que "el precio sigue siendo el principal indicador que elige el consumidor". Por ello, insiste en la necesidad de la rebaja del IVA de estos productos, una aplicación de la fiscalidad saludable".

Además, piden una campaña "potente" a nivel nacional, más allá de las autonómicas, que tenga mayor impacto en la población y dotada de los medios suficientes para frenar la "caída continua de la demanda de productos pesqueros y acuícolas". En este sentido, han valorado positivamente la campaña Bono Peixe y han pedido continuar este tipo de acciones.

CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN DE BIVALVOS Y AYUDAS COMPENSATORIAS

En cuanto al descenso de la producción de bivalvos y ayudas FEMP compensatorias, tras el episodio de precipitaciones excepcionales, ocurrido en 2023, que causaron mortandades masivas en la producción de bivalvos y pérdidas significativas, la patronal sostiene que cabe aplicar ayudas también a los transformadores.

Por ello, instan a la Xunta de Galicia, al Gobierno del Estado y a la Comisión Europea a desbloquear y canalizar las ayudas FEMP compensatorias para los transformadores.

Por otro lado, sobre el canon de Portos de Galicia, la CEG asegura que el año pasado trasladaron la preocupación del sector por el canon de Portos de Galicia. "Debemos seguir insistiendo y solicitar una revisión y adecuación del canon para las industrias de transformación y operadores del sector. Sería necesaria una modificación de la Ley de tasas de la Xunta, y adaptarla a las circunstancias del mercado", indica. Por ello, volverá a trasladar estas cuestiones y solicitarán una reunión para tratar el asunto.

Otro tema abordado ha sido la aplicación de la LOLGA, la ley del litoral. Sobre este asunto, la patronal gallega subraya la necesidad de que "sirva para lo que se promulgó" y refuerce la seguridad jurídica (art. 55.2).

Además, sobre el proyecto de ley de simplificación administrativa medioambiental, considera que su participación en la fase inicial de redacción podría haber sido mayor, tal como se había anticipado.

Así, recuerda que se abrió un periodo de alegaciones y aportaciones en el que la CEG trasladó sus aportaciones, pero insiste "en que para una cogobernanza efectiva es necesario que el sector esté implicado en la elaboración de normativas que le afectan directamente".

En este sentido, la patronal avanza que mantendrá una reunión, la semana próxima, con la Dirección Xeral de Calidade Ambiental de la Xunta de Galicia.