Cetmar coordina una formación internacional en Senegal para reducir la captura accidental en el mar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación (Cetmar), dependiente de la Consellería do Mar, organiza y coordina en Senegal el desarrollo de un taller internacional destinado a fortalecer las capacidades técnicas y científicas de los profesionales de África en la prevención y reducción de la captura accidental de megafauna marina amenazada y protegida.

La actividad, que tiene lugar esta semana en la sede del Instituto Cervantes en Dakar, está organizada en colaboración con la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España y con el apoyo de la Embajada de España, y forma parte del proyecto europeo Reduce, coordinado por la Universidad de Barcelona, y del que Cetmar es socio.

Con el título 'Reducing marine megafauna bycatch in Northwestern African fisheries: advancing monitoring, mitigation and sustainability', el taller reúne a una treintena de profesionales de una docena países costeros de África Central y Noroccidental. Entre los participantes se incluyen expertos en pesca, especialistas en medio marino, personal de administraciones pesqueras, centros de investigación, universidades y organizaciones no gubernamentales.

Como coordinador de esta actividad, Cetmar contribuye al diseño y desarrollo del contenido de la formación y al fomento de la participación de los países de la región. Su trabajo se lleva a cabo en colaboración con las instituciones que participan en Reduce, un proyecto europeo financiado por él programa Horizonte Europa.

El objetivo es mejorar la capacidad de los profesionales participantes para identificar, monitorizar y reducir las capturas accesorias de megafauna marina, una de las principales amenazas para grupos de especies protegidas como cetáceos, aves marinas, tortugas y tiburones.