Cientos de armadores y pescadores protestan en Cambados contra el "inasumible" diario electrónico

PONTEVEDRA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cientos de armadores, patrones mayores y pescadores de las Rías Baixas se han concentrado este lunes en el puerto de Tragove, en Cambados (Pontevedra), para protestar contra las nuevas exigencias de la Unión Europea de control pesquero, como el "inasumible" diario de pesca electrónico.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra, José Manuel Rosas, ha cifrado que han asistido "entre 500 y 600 personas" a esta protesta que "es una hoguera, un preludio de un gran incendio como esto no se arregle".

La protesta se ha realizado tras una pancarta con el lema 'Modificación do regulamento de control. Somos pescadores, no delincuentes'. Además, los manifestantes portaban diferentes carteles en contra del diario electrónico y en defensa de la flota de bajura.

El presidente de la federación provincial de cofradías, José Manuel Rosas, ha advertido del "malestar" de la flota por nuevas exigencias de control pesquero para barcos de más de 12 metros de eslora que tacha de "inasumibles".

NUEVO REGLAMENTO

El 10 de enero entraron en vigor obligaciones previstas en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que la flota ve "imposible" de cumplir.

Entre otros ejemplos, Rosas se queja del establecimiento de un plazo horario fijo de cuatro horas de antelación para la notificación previa de entrada a puerto. "De cabo Udra a Bueu hay 10 minutos de navegación, terminas de hacer la faena en cabo Udra y tienes que esperar cuatro horas para entra en puerto, lo que es inasumible, y mientras aguantando las malas inclemencias del tiempo", expone. Advierte de que esto puede provocar más accidentes.

También tacha de "imposible e inviable anotar kilo a kilo todo cuanto vas cogiendo", ya que los "pesajes a bordo son muy complicados" y sin poder pasarse en un 20% para no ser multados, unido a "ocho comunicaciones durante el día".

De tal forma, Rosas exige a la Secretaría General de Pesca una "moratoria" en la aplicación y espera soluciones en la próxima reunión del 22 de enero del Ministerio con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.