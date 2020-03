La cofradía de Arcade (Pontevedra) pide la suspensión de actividad y ayudas ante su situación "angustiosa"

PONTEVEDRA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cofradía de pescadores de Arcade (Pontevedra) ha pedido la suspensión de la actividad, al tiempo que reclama ayudas para estos trabajadores del mar ante la caída de la producción durante el estado de alarma motivado por el coronavirus.

En un comunicado, los trabajadores urgen una "solución" y aseguran vivir una situación "angustiosa" y de "incertidumbre", ya que cuentan con información "casi nula" por parte del Estado y la Xunta de Galicia.

"Tenemos a muchos de nuestros socios del marisqueo en casa sin poder ir a trabajar", lamentan. El pósito explica que parte de ellos no cuentan con compradores, mientras otros tienen edades de riesgo y siguen las recomendaciones de lucha contra el coronavirus en sus domicilios.

Además de los mariscadores también hay otras problemática, como que los naseros se encuentran con los problemas de que las anguilas, al no ser compradas, se acumulan en las piscinas donde acaban perdiendo peso y muriendo. "Es decir, es un doble problema: no cobran porque no venden y acabamos matando nuestros recursos y medio de vida", explican.

Por otra parte, se vende el choco a "un precio muy bajo", mientras se va a faenar con el riesgo que supone para dar lugar a una renta "indigna". "Somos conscientes de la problemática y excepcional situación que se está viviendo en todo el país, pero lo que está sucediendo en el sector de pesca artesanal es una cuestión en la que necesitamos que se meta mano ya", avisa la cofradía.