La Cofradía de Pescadores de Arcade (Pontevedra) abrirá un Aula do Mar

PONTEVEDRA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen de Arcade se prepara para acoger un 'Aula do Mar', un nuevo proyecto que promete convertir esta localidad marinera del Concello pontevedrés de Soutomaior en un referente de formación, divulgación y puesta en valor del patrimonio marítimo.

La iniciativa, impulsada por la Xunta a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Vigo-A Guarda, fue presentada este viernes en un acto que contó con la presencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; y el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo.

El plan contempla la transformación de una sala de la lonja en un moderno espacio formativo y divulgativo. Para ello, se dotará al aula de mobiliario y equipamiento informático que permita desarrollar actividades tanto para los socios de la cofradía como para el público general.

El objetivo es crear un punto de encuentro entre el saber tradicional del mar y el conocimiento técnico y científico más actual.

Este nuevo espacio permitirá abordar cuestiones como la gestión sostenible de los recursos marinos, la lucha contra la contaminación o los efectos del cambio climático.

Además, servirá como escaparate para las profesiones del mar, con especial atención al trabajo de las mujeres del sector --armadoras, mariscadoras y tripulantes-- cuyo esfuerzo muchas veces queda en un segundo plano.

La ostra y la anguila, productos estrella vinculados históricamente a esta zona de la ría, también tendrán su protagonismo en esta aula, que aspira a ser una plataforma de promoción de los productos locales y de la economía del mar.

ACERCAR A LAS NUEVAS GENERACIONES AL MUNDO PESQUERO

Pensando en el futuro, el Aula do Mar abrirá sus puertas a los más jóvenes, con actividades y talleres educativos dirigidos a escolares del municipio. La intención es acercar a las nuevas generaciones al mundo pesquero, fomentar el respeto por el entorno marino y reforzar el papel de la cofradía como motor económico y social de la localidad.

El GALP Ría de Vigo-A Guarda, responsable de este proyecto, es uno de los ocho grupos creados por la Consellería do Mar para dinamizar el litoral gallego. Reúne a 40 entidades vinculadas a los sectores pesquero, económico y público, y actúa en 11 municipios (Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Vigo, Nigrán, O Rosal, Oia, Baiona y A Guarda).