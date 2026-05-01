Las cofradías de la ría de Ferrol podrán pescar anguila desde este 1 de mayo hasta el 30 de septiembre

Archivo - Una persona sostiene una anguila, en el restaurante Río Loyo, a 20 de febrero de 2026, en Paradela Lugo, Galicia (España). El local es el centro neurálgico del consumo de anguilas en Galicia. Cada semana venden más de 400 kilos de anguilas, que - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la resolución por la que se autoriza el plan de pesca de anguila para las cofradías de pescadores de la ría de Ferrol, en la temporada 2026.

El periodo autorizado será desde este 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. La resolución fija los horarios permitidos y también las artes que se usarán, que serán la nasa para anguila, según unas determinadas características técnicas.

El texto fija que la zona de trabajo autorizada es la ría de Ferrol, según la carta marina que acompaña la resolución como anexo. Además, determina el modo de control y seguimiento de la actividad pesquera.

La anguila estuvo este año en el foco político y del sector después de que el Ministerio para la Transición Ecológica pidiese declararla especie en peligro de extinción, propuesta que, en febrero, no obtuvo el respaldo necesario por parte de las comunidades autónomas.

A finales de marzo, el Parlamento de Galicia aprobó, en la comisión de pesca con los votos del PP y la abstención de la oposición, "paralizar" cualquier iniciativa de catalogación estatal de la anguila en máxima protección.

A comienzos de este mes de abril, el DOG publicó las autorizaciones de los planes de pesca de esta especie para las cofradías de pescadores de la rías de Arousa y Vigo.