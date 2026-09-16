Comienza la Operación Marítima Polivalente Adria 2026 en el Adriático, liderada por la Agenda Europea de Pesca

Inicio de la Operación Marítima Polivalente Adria 2026, coordinada por la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés), con sede en Vigo. - EFCA

VIGO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea de Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés), con sede en Vigo, ha iniciado la Operación Marítima Polivalente (MMO) Adria 2026, en la que cuenta con la cooperación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y las autoridades competentes de Croacia, Italia y Eslovenia.

El acto de apertura de la operación ha tenido lugar en Split (Croacia) y ha contado con la directora de la EFCA, Susan Steele. Allí se han reunido representantes de los estados miembros participantes y de las agencias europeas.

La MMO Adria se ha consolidado como un marco de cooperación entre las autoridades nacionales y las agencias de la UE en el mar Adriático. Así, reúne conocimientos especializados, medios operativos y servicios para apoyar una actuación coordinada en las diferentes funciones de guardacostas dentro de una cuenca marítima compartida.

Las actividades operativas se desarrollarán en todo el mar Adriático, incluidas las aguas territoriales de Croacia, Italia y Eslovenia, las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de Croacia e Italia, así como las aguas internacionales. La zona combina un intenso tráfico marítimo, importantes actividades pesqueras y áreas marinas ambientalmente sensibles, lo que hace esencial una estrecha cooperación operativa y una vigilancia eficaz.

Como agencia líder, EFCA coordina la operación con especial atención al control, la inspección y la vigilancia pesquera, al tiempo que apoya una cooperación marítima más amplia entre las autoridades y agencias participantes. Las actividades operativas también abarcarán la vigilancia y el seguimiento marítimos, la protección del medio ambiente, la gestión de fronteras, la seguridad marítima, la cooperación policial y las operaciones de búsqueda y salvamento.

Se prestará especial atención a las actividades pesqueras en las Áreas de Pesca Restringida del mar Adriático, que desempeñan un papel importante en la protección de hábitats esenciales para los peces y en la gestión sostenible de los recursos marinos.

EFCA coordina la operación y aporta capacidades de vigilancia marítima y aérea a través del buque patrullero de altura Ocean Sentinel y de una aeronave de ala fija que opera en el marco del Plan de Despliegue Conjunto para el Mediterráneo. EMSA apoya la operación mediante servicios de vigilancia marítima, observación de la Tierra, sistemas aéreos pilotados a distancia (RPAS) y respuesta ante la contaminación. Por su parte, Frontex contribuye con personal, servicios de vigilancia y medios operativos que apoyan la gestión de fronteras y las actividades de aplicación de la ley.

El Centro de Coordinación de la MMO se encuentra en la sede de EFCA en Vigo, desde donde la operación se coordina en estrecha cooperación con las autoridades y agencias participantes.

El marco de la MMO también incluye un Ejercicio de Búsqueda y Salvamento (SARex), organizado por Italia en el Golfo de Trieste que reforzará aún más la coordinación, la interoperabilidad y la preparación entre las autoridades participantes.