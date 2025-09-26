La conselleira do Mar destaca el papel "crucial" de las mujeres para el futuro del sector marisquero

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, destaca el papel "crucial" de las mujeres para el futuro del sector marisquero y la futura política pesquera europea.

Así lo ha subrayado en la clausura del congreso organizado por la Asociación para o Desenvolvemento Educativo e Cultural (ADEC) que busca dar visibilidad al liderazgo femenino, abordar el relevo generacional y la innovación.

La Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra, situada en Arcade, acogió la celebración de este evento que se pudo seguir de forma presencial y online. El encuentro reunió a cofradías, expertos, investigadores y entidades sociales.

Por otra parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado en la XXXVII Festa da Ameixa de Campelo, promovida por la Xunta de Galicia para dinamizar la actividad pesquera.