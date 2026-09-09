La conselleira do Mar pide más fondos para pesca al ponente de la Eurocámara del informe de nueva financiación

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido este miércoles en el Parlamento Europeo, en Bruselas (Bélgica), con el eurodiputado André Franqueira Rodrigues - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido este miércoles en el Parlamento Europeo, en Bruselas (Bélgica), con el eurodiputado André Franqueira Rodrigues, ponente de la Comisión de Pesca (PECH) de la Eurocámara para el informe sobre la futura financiación europea de la pesca y de la acuicultura en el marco 2028-2034.

En este encuentro, la conselleira ha traslasdado la posición de Galicia para que haya un fondo propio pesqueros con recursos suficientes y no queden diluidos en un fondo común en el que tengan que competir con otro tipo de proyectos de otras políticas.

Apuesta por que el texto defendido por el ponente de la Comisión de Pesca recoja una asignación mínima de 7.290 millones para la Política Pesquera Común y la acuicultura. Pide que esta cantidad sea un suelo financiero durante las negociaciones y quede protegida frente a posibles transferencias hacia otros ámbitos.

Villaverde reclama que los fondos destinados al sector puedan perder peso dentro de los nuevos planes nacionales previstos por la Comisión Europea.

Según la propuesta analizada por la Comisión de Pesca, España contaría con una asignación mínima de 1.538,6 millones, la más elevada de los Estados miembros, en un contexto en el que la comunidad concentra una parte fundamental de la actividad pesquera del país.

La reunión con André Franqueira Rodrigues se enmarca en la agenda de contactos que la Xunta desarrolla en las instituciones europeas para sumar apoyos durante la negociación del nuevo marco financiero plurianual. El Consello Galego de Pesca aprobó, por unanimidad, un dictamen contrario a la propuesta inicial de la Comisión Europea.