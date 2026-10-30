La conselleira do Mar reivindica la conexión entre la actividad pesquera y la tradición xacobea

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en la clausura de la campaña 'Peregrinos del Mar' - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este viernes en Santiago en la clausura de la campaña 'Peregrinos del Mar', donde ha destacado la conexión entre la actividad pesquera, la gastronomía y la tradición xacobea "como elementos muy próximos y profundamente unidos".

En concreto, 'Peregrinos del Mar' se ha desarrollado entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre con un recorrido gastronómico por localidades del Camino Francés, desde Estella (Navarra) hasta Santiago de Compostela, y ha promovido el consumo de pez espada y la tintorera.

Impulsada por Interfish-España, con la colaboración de las organizaciones de productores, la iniciativa ha contado con la cofinanciación de la Xunta, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Con todo, la responsable autonómica ha destacado la implicación de los profesionales del mar, de la comercialización y de la restauración en esta iniciativa, que durante dos meses ha permitido acercar el pez espada y la tintorera a los peregrinos a través de propuestas gastronómicas en establecimientos del Camino Francés.