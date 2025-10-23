La Consellería do Mar entrega al sector en la ría de Arousa cerca de medio millón de unidades de almeja babosa

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha hecho entrega al sector de libre marisqueo en la ría de Arousa un total de 464.845 unidades de almeja babosa procedentes del minicriadero del Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa).

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, ha participado en esta entrega en la lonja de Xufre que busca la regeneración de los bancos marisqueros.

La mayor parte será trasladada a una batea de la Cofradía de A Illa de Arousa para su preengorde hasta que consigan la talla óptima para ser sembradas.

Ángeles V. Suárez ha participado en la siembra de 57.550 unidades de almeja babosa de este mismo lote en el banco marisquero de O Bohído, en el que se realizaron trabajos previos de remoción de sustrato a lo largo de todo este año en una superficie de 1,2 kilómetros cuadrados.

Estas actuaciones están avaladas por un proyecto previo de estudio del estado de los sedimentos y de las poblaciones de la fauna de los fondos marinos de la zona.