Convocadas las ayudas de Mar para comprar maquinaria para regenerar los bancos marisqueros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes la orden de ayudas de la Consellería do Mar para comprar maquinaria y equipos para la restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos y regenerar los bancos marisqueros.

El plazo de presentación de solicitudes, que debe realizarse por medios electrónicos, es de un mes contando a partir del día siguiente de la publicación en el DOG. Cada entidad solicitante no podrá presentar más de una solicitud.

La ayuda se tramitan en régimen de concurrencia competitiva y está confinanciada en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) y en un 30% con fondos de la Xunta.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las cofradías de pescadores, organizaciones de productores pesqueros, entidades asociativas jurídicamente reconocidas y constituidas por profesionales del sector pesquero y entidades sin ánimo de lucro integradas exclusivamente por cofradías de pescadores, siempre que tengan su sede social en Galicia.

Entre las actuaciones que pueden recibir financiación figuran la adquisición de vehículos tractores para realizar tareas de regeneración, elementos remolcadores para la remoción y aradura en zonas de producción de moluscos y motocultores o elementos de aradura mecánicos.