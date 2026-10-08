Conxemar asegura que la empresa responsable de una publicidad "sexista" y "denigrante" no "volverá" a la feria

Stand donde estaba la empresa durante la notificación de la expulsión inmediata de una empresa de productos del mar por uso de publicidad sexista y denigrante, a 8 de octubre de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados de Conxemar, Eloy Alvariza García, ha reivindicado que la empresa responsable de una publicidad "sexista" y "denigrante" no "volverá" al evento.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación este jueves tras ser preguntado por la polémica surgida después de que una compañía que participó en la feria repartiese publicidad para vender almejas con cuerpos de mujeres desnudas y frases como 'No todas las almejas son iguales'.

Alvariza ha subrayado que la asociación actuó de forma "rápida y contundente" en cuanto tuvo conocimiento de estos hechos, siendo ya un tema "zanjado". "Ni está ni volverá", ha sentenciado.

En un comunicado, este miércoles a la noche Conxemar informó de la expulsión de la empresa. "La compañía queda fuera de Conxemar y ya no estará presente mañana", expuso Conxemar condenando "rontundamente" el uso de la imagen de una mujer "como reclamo comercial sexista y vejatorio". "Esta publicidad es incompatible con los principios de igualdad, dignidad y respeto que defiende la organización", aseveró.