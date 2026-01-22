Decomisan 23 kilos de percebe y tramitan siete infracciones por furtivismo en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Policía Adscrita de Galicia (UPA) ha decomisado 23 kilos de percebe y ha tramitado siete actas de infracción por furtivismo en A Coruña, además de localizar siete rasquetas utilizadas para la "extracción ilegal de marisco".

La actuación, informa la Consellería de Presidencia, se produjo en un operativo de prevención llevado a cabo el pasado lunes en el entorno de la Torre de Hércules y del paseo marítimo de Monte Alto.

Así, la UPA --en colaboración con la Cofradía de Pescadores de A Coruña-- identificó además a siete personas e inspeccionó dos vehículos, tramitando finalmente siete actas de sanciones por infracción de la Ley de Pesca de Galicia. Todo el marisco incautado ha sido entregado a un centro benéfico de la ciudad.

La Consellería ha informado, además, de que, para recoger el percebe, se utilizaron rasquetas metálicas, que permiten "arrancar de manera indiscriminada todos los ejemplares sin respetar las tallas mínimas". Dicho método, añade, "deja la roca completamente desnuda" y "provoca un grave prejuicio para la fauna marina asociada".