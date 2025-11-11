La Diputación de A Coruña destina 800.000 euros al sector pesquero y marisquero de la provincia

Archivo - El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín G. Formoso. - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA - Archivo

A CORUÑA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) dos nuevas líneas de ayudas dotadas con 800.000 euros destinadas a fortalecer el sector pesquero en la provincia.

Las subvenciones están dirigidas a cofradías de pescadores, federaciones provinciales de las cofradías y agrupaciones de mariscadoras y mariscadores y se estructuran en dos líneas de actuación: por una parte, el apoyo a las actividades de las entidades y, por la otro, al impulso de inversiones.

La diputada de Mar y Medio Rural, Cristina Capelán, ha destacado la importancia de este apoyo económico de la Diputación para "garantizar la viabilidad, la modernización y la profesionalización de un sector estratégico para Galicia", que además de riqueza económica "genera cohesión social, empleo local y mantiene viva nuestra cultura marinera".

"Las cofradías juegan un papel fundamental en los municipios costeros y merecen el apoyo decidido de las administraciones públicas. Desde la Diputación de A Coruña queremos estar a su lado, colaborando para que el mar siga siendo futuro", ha añadido Capelán.

RED CULTURAL

Por otro lado, la Diputación de A Coruña ha trasladado este martes que impulsa las Xornadas Técnicas de la Rede Cultural con el objetivo de facilitar y mejorar la calidad del servicio que presta esta red a la ciudadanía.

Así, el 1º Foro de Trabajo se desarrollará bajo el título 'Herramientas para la comunicación transversal de la cultura' el día 14 de noviembre en el Auditorio municipal de Cedeira.

El tema central de las jornadas fue elegido con el objetivo de dar a conocer, potenciar el uso y optimizar los recursos que el área de Cultura de la Diputación brinda a los ayuntamientos gracias a la nueva APP vinculada a la web redecultural.gal y que permite una mayor interacción y cruce entre los diferentes programas activos.

En este sentido, se pretende analizar la importancia de la coordinación y la unificación comunicativa con etiquetas específicas para, así, ampliar la recepción.