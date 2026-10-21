Las elecciones para renovar las cofradías gallegas se celebrarán el 23 de enero

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en la sede de las cofradías gallegas - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones para renovar a los órganos de gobierno y elegir a los nuevos patrones mayores de las cofradías gallegas se celebrarán el 23 de enero de 2027, sábado.

De ello ha informado la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en un encuentro con representantes de los pósitos celebrado este miércoles, en donde les ha detallado el calendario electoral. En total, hay 63 cofradías en Galicia, con 13.000 trabajadores del mar y armadores.

La constitución de las comisiones electorales locales para la celebración de los comicios se realizará a finales de noviembre de 2026 y la jornada general de votaciones será el 23 de enero --salvo cuando los candidatos coinciden con el número de vocales que tienen que ser elegidos--.

De tal forma, se elegirán a las personas vocales de las juntas generales y de los cabildos --con paridad representativa entre los colectivos de trabajadores y empresarios de los distintos sectores de producción--, así como los órganos directivos de las agrupaciones sectoriales.

Una vez concluida la elección y toma de posesión de los patrones y vicepatrones mayores durante el mes de febrero, el calendario continuará con la renovación de los comités ejecutivos y presidencias de las tres federaciones provinciales a principios de marzo.

El proceso se completará a comienzos de abril de 2027 con la proclamación y toma de posesión de los órganos directivos de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores.