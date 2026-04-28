Estudios señalan al palangre como más perjudicado por cierre de caladeros y Galicia asume el 80% de pérdidas

Archivo - Barcos en el Puerto de Viveiro, a 3 de octubre de 2022, en Viveiro, Lugo, Galicia (España). El Gobierno sopesa recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión de Bruselas de vetar la pesca de fondo en zonas marinas p - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Centro Oceanográfico de Santander del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha publicado dos estudios complementarios en la revista ICES Journal of Marine Science que "ponen de manifiesto una paradoja en la gestión pesquera europea": las flotas con menor huella ecológica están asumiendo el mayor coste económico de las medidas de conservación.

El primero de los trabajos concluye que las flotas españolas que utilizan artes de pesca fijas, como el palangre de fondo y el enmalle, son las más afectadas económicamente por los cierres de áreas marinas decretados por la Unión Europea, a pesar de que su impacto físico sobre el fondo marino es menor que el de las artes móviles.

Las consecuencias se concentran de forma desproporcionada en unos pocos municipios costeros. Más del 80% de las pérdidas totales estimadas recaerían sobre puertos de Galicia, con Burela, Celeiro y Ribeira como los más afectados, ya que asumen conjuntamente más de la mitad de la caída de los ingresos de toda la flota española por su gran dependencia del palangre. Asimismo, el estudio alerta de que algunos puertos más pequeños de la cornisa cantábrica, como Cudillero, podrían enfrentarse a reducciones de ingresos drásticas que superarían el 40%.

El artículo evalúa por primera vez las implicaciones espaciales y económicas por tipo de arte de pesca derivadas de los cierres decretados por la Comisión Europea en aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614. Estos cierres, actualmente recurridos por los gobiernos de España e Irlanda ante el tribunal europeo, vedaron 87 áreas a la pesca de fondo entre los 400 y 800 metros de profundidad en el Atlántico Nordeste para proteger los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV), medidas a las que ahora se suman los nuevos escenarios de cierre propuestos por el ICES en 2023.

Mediante el análisis de datos del sistema de localización de buques (VMS), diarios de pesca y notas de primera venta entre 2016 y 2021, el equipo científico cartografió la distribución del esfuerzo pesquero y los ingresos brutos (en términos de valor total de capturas) de las principales flotas afectadas: arrastre de fondo, palangre y redes de enmalle.

La evidencia científica demuestra que las artes fijas tienen una huella espacial y unas tasas de alteración del hábitat menores que el arrastre de fondo. Pese a ello, el estudio demuestra que son precisamente las artes fijas y especialmente el palangre de fondo las que sufren una mayor exposición económica a estos cierres.

A escala del Atlántico Nordeste, las flotas de artes fijas se enfrentan a pérdidas relativas de ingresos que oscilan entre el 7% y el 9% en los escenarios más restrictivos, y podrían perder hasta el 10% de sus caladeros principales (aquellas zonas donde se concentra el 90% de sus beneficios brutos). Por el contrario, la pesca de arrastre presenta las menores pérdidas relativas, situándose entre el 0,5% y el 4%.

El impacto económico se vuelve aún más agudo al enfocar el análisis en el mar Cantábrico y el noroeste peninsular. En esta zona, los nuevos escenarios propuestos implican un incremento muy significativo del área cerrada a la pesca, que puede superar el 300% respecto a la situación actual. Debido a esta expansión y a la coincidencia entre las profundidades a las que opera la flota de palangre y las zonas de cierre, localizadas principalmente en los bordes de la plataforma y el talud continental (400-800 metros), la flota de palangre de fondo podría llegar a perder hasta un 19% de sus ingresos totales (unos 7 u 8 millones de euros anuales), una cifra que casi duplica las pérdidas estimadas para el resto de las artes.