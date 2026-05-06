Los eurodiputados del PPdeG, BNG y PSdeG piden reformar la política pesquera común pero difieren en el enfoque

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los eurodiputados gallegos del Partido Popular, BNG y PSdeG han reclamado este miércoles reformar la política pesquera común pero con diferencias sobre el enfoque que deben tener estos cambios.

De este modo, durante la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, el eurodiputado popular Francisco Millán Mon ha abogado por reducir la burocracia para aumentar la competitividad en el sector de la pesca y el de la acuicultura.

En una audiencia pública en la que ha participado como ponente, entre otros, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, el eurodiputado del PP ha pedido que la pesca no quede fuera del esfuerzo de simplificación de la actual Comisión Europea.

En este sentido, tal y como ha informado el PP en un comunicado, ha reiterado su petición de un ómnibus de simplificación para el sector pesquero que aborde de manera urgente cuestiones como la exclusión del palangre de fondo del Reglamento de Aguas profundas, la modificación del artículo 4(3) del Plan plurianual del Mediterráneo o la revisión de determinados aspectos del Reglamento de Control que han demostrado ser de muy difícil o incluso imposible aplicación.

Además, ha subrayado la importancia de incorporar consideraciones socioeconómicas en la fijación de TACs y cuotas, y ha pedido a la Comisión Europea que tenga en cuenta las demandas del sector. "Debemos simplificar, corregir lo que no funciona y adaptar la normativa a la realidad del sector", ha señalado.

Sobre el papel de los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP) en el próximo Marco Financiero Plurianual, Millán Mon ha sostenido que el Desarrollo Local Participativo ha demostrado ser la medida más eficaz para la creación de empleo y el fortalecimiento de las comunidades costeras. Así, ha subrayado la necesidad de garantizar la continuidad de los GALP con una financiación adecuada y preservar un enfoque específico para la pesca, advirtiendo de que las zonas costeras afrontan retos propios que requieren soluciones adaptadas.

Por último, en relación a la evaluación del desarrollo de la acuicultura en la Unión Europea, Millán Mon ha subrayado que el sector continúa estancado, sin avances en producción ni empleo, pese al importante esfuerzo financiero, y ha alertado de que la acuicultura europea sigue teniendo un peso marginal a nivel global.

RECLAMACIONES DEL BNG

Por su parte, en la Comisión de Pesca, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha subrayado la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma de la Política Pesquera Común que tenga en cuenta al sector pesquero gallego y que proteja la pesca artesanal y el marisqueo, al asegurar que hasta ahora fue "una ruina para el sector pesquero".

En su intervención, la eurodiputada gallega ha defendido que la PPC tenga fondos suficientes y que no esté dotada con partidas que no sirven ni para cubrir las mínimas obligaciones legales.

Conforme ha señalado Miranda, los recursos de la PPC tienen que servir para que el sector pesquero y marisquero gallego no se siga destruyendo empleo, ya que en los últimos diez años, según la propia Comisión, la rentabilidad de la pesca se hundió del 8% al 1%, y el empleo en la pesca extractiva descendió de 141.064 a 119.479 personas en 10 años, 21.500 profesionales del sector menos.

En este sentido, Ana Miranda considera que la reciente evaluación intermedia de la Política Pesquera Común (PPC) realizada por la Comisión Europea es insuficiente y "es peor para el sector" gallego.

Esta revisión, ha indicado, pretende medir el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en la reforma de la PPC, especialmente en lo relativo a la sostenibilidad ambiental, la rentabilidad económica y a la cohesión social de las comunidades costeras denominados los tres pilares de la sostenibilidad.

Además, ha indicado que para la flota gallega, caracterizada por su diversidad (artes menores, cerco, arrastre, palangre, entre otras), la aplicación homogénea de estos criterios no siempre refleja la complejidad de los ecosistemas atlánticos ni de las prácticas tradicionales.

Por ello, ha señalado que el BNG lleva años reclamando que los modelos científicos empleados incorporen adecuadamente las particularidades del sector pesquero y marisquero gallego.

Ana Miranda ha asegurado que en Galicia, muchas empresas y, sobre todo, la pesca artesanal, siguen afrontando márgenes reducidos, incremento de costes (combustible, mantenimiento, requisitos normativos) y dificultades para el relevo generacional.

Si bien ha señalado que la evaluación intermedia reconoce estos desafíos, ha indicado que las medidas propuestas parecen insuficientes para garantizar la viabilidad de las comunidades costeras gallegas, que dependen no solo de la pesca extractiva, sino también de las actividades asociadas como la transformación y la comercialización.

Por otro lado, Miranda ha señalado que la Comisión de Pesca ha aprobado este miércoles el informe sobre las estadísticas para la pesca y la acuicultura, del que Miranda es correlatora por el grupo de los Verdes/ALE.

Gracias a este reglamento, ha indicado que Eurostat recogerá y hará disponible información más amplia sobre las capturas: capturas de barcos de la UE a nivel mundial, no solo en las áreas principales de la FAO, también las capturas de la pesca recreativa y de los descartes y de especies sensibles.

Miranda ha señalado que las enmienda presentadas por el BNG buscar garantizar que no aumenten las obligaciones administrativas y burocráticas para pescadores y operadores; incluir variables socioeconómicas (edad, género, nivel de educación, salarios) y garantizar los tres pilares del desarrollo sostenible: el ambiental, el social y el económico.

POSTURA DEL PSDEG

Por su parte, si bien este miércoles no ha participado en la Comisión al estar de viaje en Brasil por una misión relacionada con el acuerdo con Mercosur, el eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares ha señalado en un comunicado que la evaluación de la política pesquera hecha pública por la Comisión Europea a finales de abril ratificó la necesidad de su "reforma urgente".

"La evaluación constata el declive en la producción pesquera europea y que los beneficios económicos esperados no se materializaron. El diagnóstico es claro y el remedio debe comenzar por la reforma de la normativa vigente", ha indicado.

Así, ha explicado que el análisis constató que la PPC no logró los resultados esperados cuando fue aprobada en 2013 y si bien ha destacado "avances positivos" ha sostenido que ello no se tradujo en beneficios palpables para el sector toda vez que "el valor comercial de los productos pesqueros y acuícolas creció menos de 2 puntos anuales en términos reales. "La ley vigente no logró dar un impulso al sector: al contrario, el mercado europeo depende de las importaciones pesqueras más que cuando se adoptó la última reforma", incidió.

El eurodiputado gallego también aludió a los "retos persistentes" como el envejecimiento de los buques y el aumento de los costes operativos, como prueba de la necesidad de impulsar una nueva reforma.

A este respeto, Casares hizo hincapié en el hecho de que la propia Comisión reconozca en su evaluación que el "exceso de capacidad no conduce necesariamente a una presión pesquera excesiva", el cuál "desmonta uno de los mantras más asentados" en el Ejecutivo comunitario y en los que se basan las limitaciones introducidas a la renovación de la flota.

"La PPC vigente, junto con las exigencias del FEMPA, impiden hacer frente a esos retos con el músculo necesario. Nadie niega el avance en la reducción de la sobrepesca ni el impacto positivo de medidas como la regionalización en la gestión de stocks, pero es tiempo de dar un paso adelante y, construyendo sobre los aspectos positivos, introducir cambios en la normativa que garanticen la viabilidad futura del sector", ha concluido.