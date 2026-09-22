Evacuado en helicóptero un tripulante de un pesquero al noroeste de cabo Vilán por una emergencia médica

Evacuado en helicóptero un tripulante de un pesquero al noroeste de cabo Vilán por una emergencia médica
Evacuado en helicóptero un tripulante de un pesquero al noroeste de cabo Vilán por una emergencia médica - SALVAMENTO MARÍTIMO
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 22 septiembre 2026 20:32
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tripulante de un pesquero que se encontraba faenando a 16 millas al noroeste de cabo Vilán ha necesitado ser evacuado en helicóptero por Salvamento Marítimo este martes.

Según informa Salvamento Marítimo, la evacuación se hizo a bordo del Helimer 204. El centro de Fisterra movilizó también en la zona a la fragata Cristóbal Colón, de la Armada, cuyos servicios médicos han valorado al evacuado.

El tripulante del pesquero fue trasladado al aeropuerto coruñés de Alvedro, donde esperaba una ambulancia.

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