Evacuado en helicóptero un tripulante de un pesquero al noroeste de cabo Vilán por una emergencia médica - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tripulante de un pesquero que se encontraba faenando a 16 millas al noroeste de cabo Vilán ha necesitado ser evacuado en helicóptero por Salvamento Marítimo este martes.

Según informa Salvamento Marítimo, la evacuación se hizo a bordo del Helimer 204. El centro de Fisterra movilizó también en la zona a la fragata Cristóbal Colón, de la Armada, cuyos servicios médicos han valorado al evacuado.

El tripulante del pesquero fue trasladado al aeropuerto coruñés de Alvedro, donde esperaba una ambulancia.