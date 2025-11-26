La extracción de mejilla se retrasa a enero, mientras la marea roja alcanza su "pico" y se espera que mejore

Comisión do Mexillón - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar informa de que la Comisión do Mexillón ha acordado este miércoles retrasar un mes, hasta el 1 de enero de 2026, el inicio de la extracción de mejilla ante los datos científicos existentes.

En este encuentro con el sector en el que ha estado la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el director del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), Carlos Gabín, ha aportado los datos biológicos, recopilados por el proyecto Apromex, que revela una escasez del recurso y un tamaño que recomienda adoptar esta decisión.

Villaverde subraya que este medida "sale del consenso entre la administración, los científicos y el sector, y vela por la sostenibilidad de un recurso tan importante para Galicia". Remarca que el objetivo es que el sector miticultor sea capaz de abastecerse con la cantidad de mejilla necesaria.

Tras el encuentro, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la organización de productores Opmega, Ricardo Herbón, ha explicado que la Consellería les ha explicado que el retraso de la recogida de mejilla es "lo aconsejable" según sus informes científico, por lo que el sector "es responsable" y "lo acepta".

De hecho, subraya que lo que "le preocupa realmente" al sector es que están cerrados casi todos los polígonos de bateas por un episodio de marea roja y temen las repercusiones a las puertas de la campaña de Navidad, con las mayores ventas del producto del año.

Indica que la Xunta le ha trasladado al sector que el episodio de toxina lipofílica (diarreica) "está en el pico más alto", por lo que se espera que "a partir de ahora" empiece a mejorar la situación.

"El producto de todo el año está sin vender", apunta Herbón, de modo que ahora ven "secundaria" la recogida de mejilla con casi todas las 3.600 bateas de Galicia sin estar operativas por la extensión de la toxina.