Facenda y Mar agilizarán la gestión de las ayudas del Fondo Europeo Marítimo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, firman un acuerdo - XUNTA

PONTEVEDRA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, han firmado este lunes un acuerdo para impulsar el desarrollo de proyectos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que faciliten la aplicación y ejecución de las ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura (Fempa).

Este convenio, suscrito a través de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), cuenta con un presupuesto total de 1.028.000 euros (cofinanciado en un 70 % por el Fempa) y extenderá su vigencia hasta el 30 de diciembre de 2028.

En un comunicado, la Xunta ha explicado que el objetivo principal es que la Administración autonómica cuente con las herramientas y plataformas digitales necesarias para garantizar una gestión más ágil, transparente y eficiente de los fondos europeos.

Entre los proyectos previstos destacan el sistema de información Axumar para la gestión de las ayudas del Fempa, así como los portales web de difusión de políticas financiadas por fondos europeos y de las ayudas al desarrollo local participativo (Galp).

A través de este acuerdo de colaboración interdepartamental, el Gobierno gallego reafirma su compromiso con la modernización de los procesos administrativos. De este modo, se busca reducir la burocracia y asegurar que las ayudas lleguen de la forma más efectiva posible al sector marítimo-pesquero gallego, apoyando su competitividad y sostenibilidad frente a los retos de futuro.