La FAO reconoce el compromiso de España en la lucha contra la pesca ilegal

Inauguración de un nuevo curso de formación impulsado por el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación y la FAO para formar a inspectores en la aplicación de la normativa para luchar contra la pesca ilegal. - XUNTA DE GALICIA

VIGO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha reconocido a España por su compromiso en la lucha contra la pesca ilegal y con el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), el instrumento internacional para prevenir y eliminar esta actividad.

La secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Artime, ha sido la encargada de recibir el reconocimiento en Vigo, en el acto de inauguración de la segunda edición del curso internacional de aplicación de la legislación pesquera, que organizan conjuntamente el Ministerio y la FAO (y que se desarrolla a bordo del buque Intermares, en la ciudad olívica, hasta el 17 de julio).

Así, en el año en que se cumple el décimo aniversario de la entrada en vigor del AMERP, la FAO reconoce el papel desempeñado por España en la gobernanza pesquera internacional y su liderazgo en materia de control, inspección y vigilancia.

Isabel Artime ha agradecido este reconocimiento y ha destacado que la medalla "tiene un significado muy especial" para el Ministerio, porque también refleja el "papel protagonista" de España "en la construcción de una respuesta internacional firme y coordinada frente a la pesca ilegal".

El acto reconocimiento se ha llevado a cabo antes de la inauguración del segundo curso de formación sobre aplicación de la legislación pesquera, en el que participan una veintena de funcionarios de Costa Rica, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, Chile, Argentina y Guinea Ecuatorial.

Isabel Artime ha destacado la importancia de compartir experiencias para proteger los recursos marinos y garantizar que la pesca continúe siendo una fuente de empleo, desarrollo y seguridad alimentaria. "Estoy convencida de que el aprendizaje será mutuo y que cada uno de ustedes contribuirá a enriquecer este espacio de formación y cooperación", ha señalado.

El curso permitirá a los participantes adquirir una visión integral y práctica sobre la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de infracciones relacionadas con la pesca; desarrollar conocimientos sobre legislación y políticas pesqueras, gestión y gobernanza, seguimiento, control y vigilancia y procedimientos de cumplimiento. Además, contribuirá a la correcta aplicación del AMERP y de otros instrumentos internacionales y reforzar la cooperación frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Esta actividad formativa forma parte del Programa de Capacitación Pesquera en apoyo a los instrumentos internacionales de la FAO y tiene como objetivo ayudar a los Estados en la aplicación del AMERP y de otros instrumentos complementarios para combatir la pesca ilegal.

FORMACIÓN Y COOPERACIÓN PARA COMBATIR LA PESCA ILEGAL

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, también ha puesto en valor la formación y cooperación internacional como dos ejes estratégicos para combatir la pesca ilegal.

En su intervención, la conselleira ha destacado que es fundamental contar con profesionales bien capacitados para aplicar la legislación vigente, colaborar entre las distintas administraciones y garantizar que las normas se cumplen de modo eficaz y justa.

"Procedéis de realidades distintas, pero compartís una misma responsabilidad: proteger los recursos marinos y asegurar que las generaciones futuras puedan seguir beneficiándose de ellos", ha trasladado a los participantes en el curso.

Marta Villaverde ha recordado la relación histórica de Galicia con el mar, con las actividades de pesca, marisqueo o acuicultura, y con toda la cadena mar-industria, y ha incidido en que "el futuro del sector depende de encontrar un equilibrio entre la actividad económica, la protección de los recursos y el cumplimiento de las normas".