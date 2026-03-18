La Feria Conxemar generó 98,4 millones de euros en producción y 1.246 puestos de trabajo en el área de Vigo

Presentación del informe de la Cátedra Ardán sobre Conxemar. - ZONA FRANCA

VIGO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar y el Congreso FAO-MAPA generaron 98,4 millones de euros en producción, contribuyendo con 53,4 millones de renta a la economía de Vigo y su área y creando unos 1.246 puestos de trabajo.

Así se desprende del informe sobre el impacto socioeconómico de estos dos eventos elaborado por la Universidade de Vigo en el marco de la Cátedra Ardán, con la colaboración de la Asociación Conxemar y la Zona Franca.

Este estudio fue presentado este miércoles en la sede del Consorcio por el delegado del Estado, David Regades; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente de Conxemar, Eloy García. En él se destaca a la Feria Conxemar como "motor relevante de actividad económica".

"De hecho, el impacto sobre la renta local equivale aproximadamente al 0,4% del producto interior bruto (PIB) anual de la comarca de Vigo", destacó el autor del informe, Carlos Rodríguez, del Grupo Rede, que fue el encargado de detallar los principales indicadores del mismo.

Además, el documento subraya la "significativa" dimensión comercial del encuentro. Así, durante la 26ª edición de la Feria se alcanzaron acuerdos comerciales por valor de 831,7 millones de euros, una cifra que representa cerca del 4,5% de la facturación total del sector de la industria y comercialización de productos pesqueros en España, añade.

Por ello, la estimación del impacto económico asociado a la actividad de negocio revela que en la comarca de Vigo se traduce en 698,3 millones de euros en producción, 303,4 millones en renta y la generación de 6.224 empleos. Si se amplía la perspectiva a Galicia, el impacto alcanza 857,9 millones de euros en producción, 372,7 millones en renta y la creación de 7.646 puestos de trabajo.

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"El estudio de la Cátedra Ardán también señala una estimación de importancia, porque concluye que, de poder atender toda la demanda de espacio existente en la Feria, el impacto socioeconómico podría incrementarse en 6,6 millones de euros en producción, 3,3 millones en renta y 66 empleos adicionales, junto con 92 millones de euros adicionales en cifra de negocio, de los cuales 29,8 millones estarían directamente vinculados a Vigo y su área. Esta actividad generaría, a su vez, un impacto adicional por los acuerdos de 83,2 millones de euros en producción, 36,1 millones en renta local y la creación de 742 nuevos empleos", insiste, según recoge Zona Franca en un comunicado.

Precisamente Eloy García ha puesto en valor la feria, por su "impacto económico extraordinario", lamentando que exista un "potencial adicional" que no se está aprovechando debido a las limitaciones "estructurales", refiriéndose nuevamente a la necesidad de ampliar el Ifevi.

David Regades ha felicitado a la organización por estos "datos sobresalientes", reivindicando la importancia de incrementar la capacidad del recinto ferial vigués. "En Vigo no podemos jugarnos la permanencia de un foro internacional como Conxemar, ni perder esta oportunidad ya consolidada para la economía y el empleo, además de potenciar el Ifevi para otros usos y atraer nuevas ferias", ha apostillado.

En la misma línea ha hablado Caballero, que subrayó que Conxemar "es mucho más que economía", apuntando que la ampliación del Ifevi permitiría abrir nuevos espacios y atraer otras grandes ferias.