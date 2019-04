Gardacostas defiende el tiempo de respuesta en el naufragio del 'Sin Querer Dos' frente a las críticas del BNG

Publicado 16/04/2019 13:46:37 CET

El Bloque denuncia que el helipuerto de salvamento de Cee lleve años cerrado y la Xunta insiste en que "no sirve" por su emplazamiento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdirector xeral de Gardacostas, Lino Sexto, ha defendido este martes los tiempos de respuesta en el naufragio del pesquero 'Sin Querer Dos' el pasado 19 de diciembre en las inmediaciones de la Costa da Morte --en el que hubo tres marineros fallecidos y un desaparecido--, frente a las críticas del BNG en la comisión de Pesca.

En respuesta en el Parlamento gallego, Lino Sexto ha relatado que, tras la alerta de la radiobaliza, el centro de salvamento de Fisterra realizó una llamada a los buques de las inmediaciones, así como a las unidades aéreas y marítimas "con arreglo a los tiempos máximos", que son de 15 minutos para los medios aéreos y de 20 para los marítimos, según explica.

Por ello, sostiene que "en menos de 30 minutos desde que se recibió la primera señal de socorro" había medios "coordinados" por Salvamento Marítimo en la zona.

Junto a esto, ha dado cuenta de los diversos medios movilizados posteriormente para las tareas de búsqueda. Con todo, subraya que "aún no terminaron las investigaciones" para conocer las causas de este accidente marítimo.

CRÍTICAS DEL BNG

Ante esta respuesta, Montse Prado (BNG) ha afeado que "clama" que "los medios que coordinó" Salvamento Marítimo "son pesqueros". Además, ha reprochado que "está mintiendo", ya que denuncia que el "helicóptero de respuesta llegó a la hora" de producirse el siniestro.

Al respecto, Prado muestra su preocupación por que "no haya una base de salvamento en la Costa da Morte", al encontrarse cerrada desde hace años la de Lires, en Cee (A Coruña), tras invertir unos dos millones de euros en esta infraestructura y 13 millones en un helicóptero. Todo ello, con "más de 100 hundimientos" desde el comienzo de este siglo en las costas gallegas.

Sin embargo, critica que los medios aéreos, "en vez de estar a cuatro minutos en la Costa da Morte", "tengan que acudir desde Compostela o A Coruña". Censura que eso provoca que los tiempos de respuesta "para nada son de 15 minutos".

Por su parte, en su turno de réplica, Lino Sexto ha defendido que es "natural" que los pesqueros que están en la zona de un naufragio sean los primeros en llegar.

Además, el responsable de Gardacostas ha acusado al anterior Gobierno socialista de "poner el helipuerto donde no se podía poner el helipuerto", al elegir un emplazamiento en el que hay niebla y viento, por lo que "no sirve" y "habrá que cerrarlo y actuar desde otro lado". Finalmente, ha asegurado que "no llega a 10 minutos la diferencia que hay" entre salir del aeropuerto de Santiago y "en donde se pretendía poner en Lires".