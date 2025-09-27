El gobierno gallego destaca que 746 establecimientos adheridos al 'Bono Peixe' llevan facturados 8,3 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha anunciado este sábado que los 756 negocios que se sumaron a la iniciativa 'Bono Peixe', impulsada por la Xunta, acumulan una facturación de 8,3 millones euros, "lo que supuso un descuento para los consumidores de cerca de 1,9 millones".

Así lo ha detallado en uno de los establecimientos adheridos de A Estrada, donde ha señalado que esta acción "está siendo decisiva para el aumento del consumo", despertando incluso el interés en la gente joven.

Además, ha recordado que la iniciativa aún está vigente, por lo que, tanto los usuarios pueden seguir descargando los bonos, como los establecimientos sumarse a esta iniciativa. En concreto, la Xunta ha desgranado en una nota de prensa que este bono permite a los gallegos acceder a descuentos del 25% en sus compras hasta un máximo de cinco euros semanales.

Asimismo, en el caso de no gastar todo el saldo, este podrá acumularse en las sucesivas semanas hasta un máximo de 25 euros. Se trata de una iniciativa en la que el Gobierno gallego destina 2,5 millones de euros.

En cuanto a las pescaderías adheridas, son 302 en Pontevedra, 288 en A Coruña, 78 en Lugo y 78 en Ourense.