El Gobierno publica la resolución sobre las nuevas obligaciones del reglamento europeo de control

Archivo - Varios barcos de flota artesanal tras la convocatoria de paro por parte de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores en la dársena de A Marina en A Coruña - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución que establece medidas para garantizar la aplicación de forma eficaz del Reglamento de Control de la actividad pesquera, adaptándolo a la operativa de la flota española y garantizando en todo momento las labores de control e inspección.

En concreto, estas disposiciones se refieren a determinadas obligaciones del citado reglamento que son de aplicación desde el pasado 10 de enero.

La mayoría de la flota nacional faena en caladeros próximos, realiza mareas cortas y regresa a puerto base, por lo que el plazo europeo de cuatro horas para notificar el regreso no se ajusta a su operativa diaria. Por ello, la resolución reduce este plazo, permitido por la regulación comunitaria, haciendo posible que la notificación se realice cuando el buque pone rumbo a puerto, sin que ello disminuya la eficacia del sistema de control.

Mientras que para las flotas que operan a mayor distancia o en pesquerías que requieren control específico, se mantienen los plazos y medidas que ya se exigían, asegurando que el control de la actividad pesquera siga plenamente garantizado.

Respecto a las capturas de pequeño volumen, inferiores a 50 kilos, la resolución reconoce la dificultad de realizar estimaciones exactas a bordo con los medios disponibles y teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y seguridad.

Por ello, se aclara que las inexactitudes en estas cantidades no se considerarán infracción, siempre que en la declaración de desembarque se reflejen con precisión las cantidades por especie. Esto asegura que se cumpla la obligación de anotar todas las capturas desde el kilo cero, sin penalizar situaciones técnicamente complejas, manteniendo un control efectivo.

Agricultura ha señalado que esta resolución responde a las dificultades planteadas por la flota española para cumplir las nuevas obligaciones del reglamento y materializa el compromiso adquirido en la reunión mantenida el pasado lunes por la Secretaría General de Pesca con sus representantes.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya ha señalado que España tiene el "firme compromiso de garantizar un control riguroso". "También de asegurar que nuestras flotas puedan operar con certidumbre y eficacia", ha indicado.

En esta línea, el próximo lunes España solicitará en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea en Bruselas, una propuesta de modificación del Reglamento (UE) 2023/2842 para dotar al régimen de control de mayor claridad y flexibilidad, en consonancia con la operativa de la flota.

"Seguiremos defendiendo los intereses de nuestro sector pesquero con determinación para lograr normas eficaces, sostenibles y operativamente viables para nuestras flotas", ha recalcado.