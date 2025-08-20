Identificadas dos personas que practicaban pesca prohibida en el Parque das Illas Atlánticas, en Sálvora

Embarcación interceptada practicando pesca prohibida en las inmediaciones de Sálvora, en el Parque Nacional das Illas Atlánticas, a 18 de agosto de 2025. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia interceptó el pasado lunes una lancha neumática con bandera portuguesa que estaba pescando de forma ilegal en aguas del Parque Nacional Illas Atlánticas, con dos personas a bordo.

Según han informado fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, se activó un operativo de vigilancia tras el aviso de un particular por la presencia de una embarcación fondeada al sureste del islote de A Herbosa, en las cercanías de Sálvora.

Agentes del Parque se desplazaron al lugar y localizaron la lancha en una pequeña cala de aguas poco profundas, con dos personas, una a bordo y otra realizando pesca submarina con plomos y un fusil.

Durante la inspección, el personal autonómico procedió a identificar a las dos personas y realizó los controles habituales en este tipo de operativos, constatando que no contaban con ninguna autorización ni permiso para estar en la zona.

Por ello, con el apoyo del servicio de vigilancia de la Cofradía de Pescadores de Aguiño (Ribeira) y de su embarcación, procedieron a tomar fotografías de los hechos, recopilaron el folio y el resto de datos de la lancha, y decomisaron el fusil de pesca.

Desde la dirección del parque nacional se tramitará el correspondiente expediente sancionador por una presunta infracción del Plan rector de uso y gestión del parque (PRUX) y de la Ley 30/2014 de parques nacionales, que regula en toda España la conservación de estos espacios protegidos y de la red que conforman.

El PRUX y la ley estatal prohíben expresamente la caza y la pesca deportivas dentro del ámbito de un parque nacional, al considerarlas actividades incompatibles con la protección y conservación de sus principales valores naturales.