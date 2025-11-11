El Intecmar revela que la 'Marteilia cochinillia' es el agente patógeno que más afecta al berberecho desde 2012

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El último informe anual de la rede de control de la Unidade de Patoloxía do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), ha revelado que el agente patógeno más destacado en Galicia es la 'Marteilia cochinillia' que afecta al berberecho desde 2012, causando episodios de "mortalidad anormal".

Así lo ha avanzado el presidente de la Xunta en su comparecencia posterior al Consello de la Xunta celebrado este lunes, en el que han analizado el documento de Intecmar.

Dicho informe, que aborda el estado de la salud de los moluscos bivalvos comerciales en las zonas de producción de la comunidad, muestra los resultados del trabajo realizado a lo largo del anterior ejercicio a través de diversos puntos de muestraje y del análisis de muestras vinculadas con episodios de "mortalidad anormal" para su estudio.

Entre los puntos más destacados, señala la Xunta, los polígonos de bateas de la ría de Muros-Noia, margen sur de la ría de Pontevedra y ría de Aldán, se mantienen libre de 'Marteilia refringens'.

Con respecto a los resultados de las muestras de almeja, sigue sin detectarse almejas infectadas por el parásito 'Perkins olseni' en la ría de Muros-Noia. Indica el Gobierno gallego que aunque la mera presencia de este parásito no compromete la salud de los ejemplares, es un "potencial agente de riesgo ante condiciones favorables para su multiplicación".