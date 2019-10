Jaime de Olano (PP) critica la obligatoriedad de fichar la jornada laboral a bordo de los barcos pesqueros

Publicado 10/10/2019 19:04:18 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha criticado este jueves la obligatoriedad de fichar la jornada laboral a bordo de los barcos pesqueros.

Tras reunirse con los representantes del Puerto de Celeiro y de la Cofradía de Pescadores de Celeiro (Viveiro), Olano ha explicado que los barcos "como centros de trabajo no son equiparables a una oficina o una fábrica en tierra", ni por sus horarios ni por los sistemas de retribución, "ya que hay embarcaciones que están faenando más de un mes con horarios diferentes cada día.

Así, ha señalado, mientras que en la pesca de altura se dan circunstancias de largos períodos de tiempo en altamar, en la pesca artesanal el sistema de fichaje "es inviable", porque los trabajadores "cobran por captura y no por horas trabajadas", de manera que "cuando no hay capturas suficientes no hay una retribución completa".

Para el dirigente popular, esta nueva normativa supone "un agravio" motivado por el "desconocimiento y la falta de sensibilidad y de diálogo con el sector pesquero, que se suma al golpe propiciado hace unos meses por el Gobierno socialista al aplicar una fuerte subida a los recibos de la Seguridad Social para la mayoría de los trabajadores del mar, especialmente los de da bajura".

Durante el encuentro, los populares y los representantes de los pescadores se han emplazado a mantener otra reunión con todo el sector de A Mariña en la que se aborden las posibles consecuencias que una salida sin acuerdo del Reino Unido tendría para la flota gallega.