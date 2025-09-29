Juan Carlos Codesido releva al frente de Gardacostas a Lino Sexto, que se jubila

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Sep. (EUROPA PRESS) - Juan Carlos Codesido, que hasta ahora desempeñaba el puesto de jefe del servicio de Protección de Recursos, releva al frente del servicio de Gardacostas a Lino Sexto, quien se jubila tras desempeñar este cargo desde 2009.

La Consellería do Mar ha oficializado el cambio en la Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia. Codesido es funcionario de la escala técnica superior de este departamento autonómico.

El nuevo responsable de Gardacostas es licenciado en Bioloxía Marina por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y doctor en Mariña Civil, especializado en seguridad marítima, por la Universidade da Coruña y la Universidad de Salamanca. Cuenta con un máster en Executive-MBA así como un curso de Alta Dirección por la Escuela de Negocios Caja de Vigo y también es especialista universitario en Economía Pesquera por la USC.

A esto suma una década vinculado al departamento de investigación marina de la USC y otras actividades laborales relacionadas con la pesca extractiva y la comercialización de productos pesqueros.

En otro orden de cosas, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido con la alcaldesa de Cervo, Dolores García, en donde se han abordado recientes actuaciones como las obras de mejora de los departamentos de armadores del puerto de San Cibrao, con una dotación presupuestaria de 375.000 euros.