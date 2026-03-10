Mar completa más del 90% de los muestreos en los bancos marisqueros para evaluar el impacto de los temporales

Una mariscadora trabaja en la Playa de Lourido, a 3 de marzo de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). Los temporales que han dejado intensas lluvias en los meses de enero y febrero en Galicia han provocado que la salinidad de las rías disminuya afectando - Elena Fernández - Europa Press

La Consellería do Mar ha completado más del 90% de los muestreos en los bancos marisqueros para evaluar el impacto de los temporales de este invierno.

De ello ha informado la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una reunión este martes con representantes de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores y con las federaciones provinciales para analizar la situación del marisqueo tras los temporales de los últimos meses.

Los trabajos ya finalizaron en las rías de Vigo, Pontevedra, Muros-Noia, Corcubión, A Coruña y Ferrol, así como en la Costa da Morte. Por su parte, en la ría de Arousa --donde se concentró el mayor número de muestreos-- el grado de ejecución se sitúa alrededor del 82% y la previsión es completar los últimos análisis en los próximos días, en cuanto lo permitan las condiciones de las mareas.

La conselleira destaca el trabajo de los biólogos de zona de la Consellería do Mar y de las asistencias técnicas de las cofradías para recoger los datos. Asegura que "en los próximos días se conocerán los primeros resultados".

La Xunta ha reiterado el "compromiso de continuar trabajando de la mano" del sector en el diseño de las medidas para la sostenibilidad del marisqueo.

El pasado lunes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comprometió ayudas para el sector del marisquero "si son necesarias" ante la mortandad existente tras el paso del tren de borrascas en Galicia.