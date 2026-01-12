Mar confirma el apoyo de la Xunta a la décima edición del Galicia Market Place - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Ene. (EUROPA PRESS) - * La Consellería do Mar ha confirmado al Círculo de Empresarios de Galicia el apoyo de la Xunta a la décima edición del 'Galicia Market Place'.

Ambas partes se han reunido este lunes para abordar el fomento de la competitividad de la cadena mar-industria, según explica la consellería en un comunicado de prensa.

En el encuentro han participado la conselleira, Marta Villaverde, con representantes de este colectivo empresarial, y sirvió, según Mar, "para consolidar la intensa colaboración institucional" de las dos entidades.

Villaverde, acompañada por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, ha valorado el evento que tendrá lugar en el primer semestre del año en Vigo, pues servirá de "escaparate" para la cadena mar-industria.