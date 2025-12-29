Mar convocará en enero ayudas por 10 millones para renovar equipamientos portuarios

Rueda preside el Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar convocará el próximo mes de enero de 2026 ayudas para la mejora de infraestructuras y equipamientos de puertos pesqueros, lonjas y lugares de desembarque. Está dotada con 10 millones de euros para las anualidades 2026 y 2027.

Esta subvenciones, analizadas en Consello de la Xunta este lunes, estarán cofinanciadas en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

Como novedad, las entidades beneficiarias podrán solicitar anticipos o pagos sin tener que presentar garantías, una medida que facilita el desarrollo de proyectos aprobados y que reduce cargas administrativas.

El Gobierno gallego destaca un aumento presupuestario frente a los 9 millones de euros movilizados de la anterior convocatoria, en la que hubo 66 proyectos financiados.

Podrán acceder a estos apoyos entidades del sector como las cofradías de pescadores, organizaciones de productores pesqueros, cooperativas del mar o asociaciones profesionales de pescadores, mariscadores y redeiras. Todas ellas son entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sector.

RENOVACIÓN DE PANTALANES EN 10 PUERTOS

Por otra parte, la Consellería do Mar ha iniciado este lunes el procedimiento de licitación por 640.000 euros de las obras de renovación de pavimentos de pantalanes en 10 puertos.

En concreto, estos puertos son: Lorbé (Oleiros), Muxía, Muros, A Barquiña (Outes), Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Carril (Vilagarcía), Vilanova de Arousa, O Grove y Baiona.

CONSUMO DE BIVALVOS

En otro orden de cosas, el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) contará el próximo año con 5,5 millones para realizar su labor de calidad del medio marino y de las zonas de producción de bivalvos.

Este trabajo garantiza la venta y el consumo seguro de 200.000 toneladas de moluscos bivalvos que pasan por las subastas en las lonjas gallegas.

Así lo recoge la adenda que prorroga durante 2026 el contrato programa plurianual del centro dependiente de la Consellería del Mar y que fue aprobada este lunes por el Consello de la Xunta.