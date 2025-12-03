Mar critica que no se sabe "nada" del grupo de trabajo del Ministerio con autonomías por recorte de fondo de UE

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en el Parlamento - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, señala que en septiembre el ministro de Pesca, Luis Planas, anunció en un consejo consultivo la creación de un grupo de trabajo con autonomías ante los recortes de fondos europeos pesqueros para el nuevo periodo, pero censura que ya en diciembre "nada" se sabe de este órgano.

En respuesta al PP en el pleno del Parlamento, la conselleira valora que Planas adoptó en ese encuentro de septiembre la "posición propia" de Galicia frente a recortes de fondos europeos, pero censura que el ministro "da una de cal y dos de arena".

Apremia al Gobierno central a que "trabaje" para "impedir que se elimine un fondo específico para la pesca" en el nuevo periodo plurianual 2028-34.

Y es que incide en que la propuesta de disminución de un 67% de fondos supone una "ataque frontal" al sector gallego, lo que ve "imposible de aceptar". Advierte de que Galicia será la "más perjudicada" por su dependencia de la pesca.