Mar defiende la importancia de contar con las regiones en las decisiones sobre la pesca en la Unión Europea

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha reivindicado en la clausura de las 'XXIX Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero', celebradas en Celeiro, la necesidad de que la nueva Política Pesquera Común (PPC) sitúe a las regiones y a los agentes socioeconómicos del sector "en el centro" para que no haya decisiones descentralizadas y focalizadas solo en el eje ambiental, y evitar así "poner en riesgo la actividad marítimo-pesquera".

Ha manifestado que se trata de "que se cuente con las regiones en las decisiones relativas a la pesca en el marco de la Unión Europea" y de garantizar la sostenibilidad de los recursos "sin comprometer el futuro económico, social y laboral de las comunidades costeras".

Precisamente, esta es una de las prioridades que, ha sostenido, está defendiendo Galicia y que es el resultado "del diálogo fluido con la cadena mar-industria y con el alto comisionado de pesca europeo".

Una posición que la Xunta ve "decisiva" para dar respuesta, en paralelo, a los nuevos retos que afronta el sector: el relevo generacional, la reformulación del deber de desembarque, la descarbonización o la renovación de la flota.

ARTES DE FONDO

En palabras de la conselleira, la PPC también tiene que basar la gestión pesquera en contar con el mejor conocimiento científico disponible para evitar decisiones como la que afecta al veto a las artes de fondo en las 87 zonas del Atlántico nororiental, interpretada por la Xunta y el sector "como una decisión arbitraria, tomada sin aval científico y sin análisis del impacto socioeconómico sobre la flota europea".

Tras repasar los pasos dados desde Galicia, la conselleira ha recalcado que la Xunta espera que la Comisión Europea (CE) "corrija su postura y levante el veto que afecta al 25% de una flota gallega que está perdiendo más de 216 millones de euros al año".

Y es que, según la Xunta, "de nada sirve repensar a PPC si no se dispone de un Marco Financiero Plurianual específico que dé respuesta a las demandas del sector". En este sentido, la titular de Mar ha reiterado el rechazo de la Administración autonómica a la propuesta de la CE que incluye un recorte presupuestario del 67 % de los fondos europeos para la pesca.

"Es inaceptable que 30 años después veamos comprometido por primera vez la existencia de un presupuesto propio e independiente para atender a la gente que vive de nuestro mar", ha advertido.

TACs y cuotas

Y a dos semanas de la celebración del Consejo Agrifish, en el que se deciden los TACs y cuotas para el año 2026, la titular de Mar ha defendido que el reparto de las posibilidades de pesca deben basarse en la recuperación científica de los 'stocks' y en el impacto socioeconómico sobre las flotas y las comunidades costeras.

A este respecto, considera necesaria la coordinación entre las regiones, que debe "ir acompañada de una política pesquera bien financiada y evitar recortes drásticos en los topes de especies clave como la caballa, la bacaladilla o el abadejo".