Mar destaca el "papel fundamental" de la acuicultura en Galicia en el desarrollo socioeconómico

La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado el "papel fundamental" de la acuicultura en Galicia, tanto en el plano socioeconómico como en su potencial desarrollo futuro.

Tal y como ha trasladado la Xunta, la titular de Mar participó este martes en la reunión anual del Proxecto Occam, una iniciativa estratégica centrada en la adaptación y mitigación de los posibles efectos del cambio climático en el sector y con el que colabora la Consellería.

Allí, Villaverde ha destacado el "papel fundamental" que desempeña la acuicultura en Galicia, tanto en el plano socioeconómico como en su potencial de desarrollo futuro.

En este sentido, la conselleira ha defendido un modelo en el que la investigación "no se conciba como una realidad aislada, sino como un motor esencial para el progreso económico y social".

Además, ha afirmado que los centros investigadores y profesionales científicos están llamados a liderar y orientar el desarrollo del sector, aportando "conocimiento riguroso y soluciones prácticas".

Esta iniciativa responde precisamente a dicha filosofía, apostando por trasladar los resultados de la investigación al tejido productivo para favorecer un desarrollo "sostenible, planificado y adaptado" a los retos actuales y futuros.