Mar firma con la DOP Mexillón de Galicia dos convenios que suman 540.000 euros para reforzar la competitividad

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha firmado este miércoles dos convenios con la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia para reforzar la competitividad y la internacionalización de este bivalvo.

Tal como informa la Xunta en un comunicado, los dos acuerdos suman un importe de 540.000 euros, de los que la Administración autonómica aportará 340.000 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, mientras que los 200.000 euros restantes corren a cargo del Consello Regulador de esta DOP.

Esta inversión permitirá seguir reforzando en 2026 la competitividad y la internacionalización del producto y sufragar medidas como la monitorización del rendimiento de este bivalvo, "una ación que resulta determinante para la estimación de su valor nutritivo, comercial y ecológico".

Así, también se llevarán a cabo otras actividades promocionales destinadas a divulgar esta denominación de origen, contando para ello con creadores de contenido que fusionan entretenimiento, proyección y creatividad con potencial de interacción para la marca Mexillón de Galicia.

Con estos acuerdos, el Gobierno gallego da continuidad a la alianza iniciada en 2021 con el Consello Regulador de esta DOP, explica el Ejecutivo autonómico.