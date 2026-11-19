SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar, a través del proyecto Apromex, ha presentado dos nuevas herramientas digitales para realizar un seguimiento de la presencia y fijación de cría de mejillón en el litoral.

Todo ello, ha sido dado a conocer durante la jornada anual del proyecto, celebrada este jueves en el municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa, en la que ha participado, entre otros, la conselleria do Mar, Marta Villaverde.

Así, la conselleira ha defendido la relevancia del sector mejillonero y la importancia de hacer un seguimiento continuado de la mejilla y de poner los datos a la disposición de los productores para que puedan planificar mejor su trabajo.

"La alta variación natural de la mejilla nos obligan a actuar con anticipación, rigor científico y una estrecha colaboración", ha indicado, al tiempo que ha puntualizado que la disponibilidad de semilla de mejillón en medio natural es una de las principales cuestiones que condicionan la actividad de las bateas.

De esta forma, una de las novedades presentadas es un geovisor de recursos acuícolas y marisqueros que integra en un mismo mapa información sobre la cobertura de mejilla, las larvas y la localización de las instalaciones de cultivo, junto con parámetros ambientales como la temperatura del agua, la salinidad y las corrientes.

La segunda herramienta permite observar cómo evoluciona a lo largo del año la fijación de la cría de mejillón en diferentes zonas del litoral. Ambos recursos pueden ser consultados en la web del proyecto.

Durante la jornada también han presentado los resultados de los muestreos de la precampaña 2026-2027, que permiten estimar la abundancia y distribución de la cría de mejillón en las zonas de interés para su extracción.

Los datos están complementados con un seguimiento semanal de la presencia de larvas en las rías, realizado en colaboración con el Intecmar y la Universidade de Vigo.

Apromex es un proyecto de la Consellería do Mar que desarrolla con el CIMA y estudia las poblaciones naturales de mejilla y evalúa nuevos métodos para captarla en el mar y producirla en criadero.

CAMIÓN PARA GARDACOSTAS

En otro orden de asuntos, la conselleira do Mar ha conocido este jueves en Santiago el nuevo camión de Gardacostas de Galicia para la recogida y traslado de material decomisado.

El camión permitirá recoger en los puntos de descarga a las nasas y redes retirados por Gardacostas durante los diferentes dispositivos de vigilancia pesquera.