Archivo - Mariscadores recogen las conchas y el marisco muerto, en la playa de Testal, a 18 de marzo de 2026, en Noia, A Coruña, Galicia (España). Decenas de mariscadores de Noia recorren a pie la playa de Testal retirando las toneladas de bivalvo muerto - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería del Mar ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2029 el plan general de explotación marisquera de Galicia, aprobado inicialmente para el trienio 2024-2026, con el fin de "mejorar la conservación" de los bancos tras la alta mortandad registrada en las rías a comienzo de este año por el episodio de tren de borrascas.

Así se recoge en la disposición publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG), firmada por la conselleira do Mar, Marta Villaverde. Este periodo adicional de tres años busca "proporcionar estabilidad jurídica y administrativa al sector durante la recuperación de las poblaciones de moluscos bivalvos comerciales".

Detalla que en la ría de Arousa se detectaron hasta seis períodos concatenados de baja salinidad, con una duración e intensidad compatibles con mortalidades severas, con episodios similares en otras rías gallegas. La alta mortandad llevó a establecer prohibiciones temporales de extracción en las zonas afectadas.

De tal forma, la Xunta concluye que "la situación actual de los bancos marisqueros no permite a las entidades titulares diseñar de una manera realista las propuestas de los nuevos planes de gestión". Por ello, la Consellería do Mar "no dispone de la información necesaria" no dispone de información suficiente para evaluarlas.

La prórroga permitirá mantener las medidas extraordinarias de conservación que sean necesarias y desarrollar trabajos de mantenimiento, recuperación de hábitats, cuidado, seguimiento, protección y vigilancia de los bancos hasta que pueda retomarse "una extracción ambiental, social y económicamente sostenible".

Asimismo, establece que las solicitudes de planes de gestión para el trienio 2030-2032 deberán presentarse antes del 1 de noviembre de 2029 --serán aprobados mediante nueva orden de Mar--, mientras que los planes de nueva incorporación se solicitarán antes del 1 de noviembre del año anterior a su inicio.