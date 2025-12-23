Mar publicará en enero las ayudas para proyectos de las estrategias de desarrollo local participativos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) a mediados de enero las dos nuevas convocatorias de ayudas para proyectos de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP) implementadas por los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP), dotadas con 7.750.000 euros.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, estos apoyos son de carácter plurianual, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

La primera de las órdenes, cuenta con un importe de 6,9 millones de euros y corresponde a la cuarta edición de una convocatoria que incluye la exención de garantías en la realización de pagos a cuenta a los beneficiarios de las ayudas.

Los apoyos, ha destacado la Xunta, contribuyen al objetivo europeo de permitir una economía azul sostenible en las zonas costeras y fomentar el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas.

En las tres convocatorias anteriores, aprobaron 339 proyectos con una inversión total de casi 46 millones de euros, de los que 25 millones fueron en concepto de ayuda pública y 21 millones de financiación privada.

El 41% de este esfuerzo inversor estuvo destinado a la valorización de los productos, el 31% a la diversificación de los mismos, el 25% a la difusión del patrimonio sociocultural y medioambiental y el 3% a la gobernanza.

Son beneficiarias de estas ayudas, entre otras entidades, las cofradías de pescadores y sus federaciones, asociaciones profesionales del sector pesquero y sus federaciones, entidades públicas locales, así como pequeñas y medianas empresas y personas físicas con capacidad para desarrollar una actividad económica con domicilio fiscal y social en Galicia.

En cuanto a la otra orden, tiene un presupuesto de 850.000 euros y es la segunda convocatoria de carácter bianual refiriéndose a iniciativas que se pueden ejecutar en 2026 y 2027. En la primera edición se aprobaron tres proyectos con un impotte de ayuda pública de 529.254 euros.

Esta orden tiene como beneficiarios a los Grupos de Acción Local Participativo que participen en un proyecto de estas características, y que concurran a las ayudas de manera individual o conjuntamente entre ellos como una agrupación de entidades.