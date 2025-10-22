Mar reactiva la comisión del mejillón como herramienta para hacer frente a los retos del sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha reactivado la comisión del mejillón como instrumento para afrontar "con las máximas garantías" los retos del sector.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha presidido este miércoles la reunión de este órgano y ha defendido la importancia de su función consultiva y de asesoramiento.

En este sentido, ha definido la comisión como un espacio común para reforzar el liderazgo de esta actividad extractica y también para tomar deciisiones por parte del Ejecutivo gallego y que reviertan en la optimización de la gestión de su cultivo.

Villaverde ha remarcado que, para asumir los desafíos actuales, es imprescindible que los productores actúen desde el consenso y el diálogo.