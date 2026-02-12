Mar reitera su petición al Gobierno de rebajar el IVA de los productos pesqueros para impulsar el consumo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha reiterado este jueves la necesidad de que el Gobierno central rebaje el IVA de los productos pesqueros, "una demanda persistente en el conjunto de la cadena mar-industria gallega" que, a su juicio, "permitiría favorecer hábitos de alimentación saludable y reforzar un sector estratégico" para Galicia.

Así lo ha señalado durante la inauguración de la jornada 'A fiscalidade dos alimentos: retos e realidade no sector primario' organizada por la Unión de Consumidores de Galicia en colaboración con el Consello Económico e Social.

Allí, Vilaverde ha insistido en que el pescado, el marisco y las conservas constituyen alimentos de alto valor nutricional, por lo que Galicia lleva años defendiendo la necesidad de que sean considerados productos básicos también desde el punto de vista fiscal.

Para ella, esta medida contribuiría a mejorar el acceso de la ciudadanía a alimentos saludables y a fortalecer la competitividad del sector.

CONSERVA

En otro orden de cosas, también este jueves la conselleira ha participado en la presentación de al reedición del libro 'As familias da conserva', que ha tenido lugar en Vigo. Un texto que pone en valor la historia, el esfuerzo y la tradición de las generaciones que construyeron uno de los sectores estratégicos para la Comunidad.

En su intervención, Villaverde ha destacado el liderazgo a nivel europeo de Galicia en esta actividad, así como su proyección a nivel mundial. "Hablar de conserva es hablar de identidad, de arraigo y de miles de familias que, con su trabajo diario, contribuyeron al desarrollo económico y social de nuestras villas marineras", ha subrayado, poniendo especial hincapié en el papel "determinante" de la mujer en el sector.

Además, la responsable autonómica ha inaugurado esta mañana una jornada formativa para reforzar el sistema de coordinación con las asistencias técnicas del sector marisquero al constatar la mala situación de los moluscos bivalvos provocada por las intensas lluvias.

En un comunicado, la Xunta ha apuntado que, tras los últimos datos, no se descarta que las consecuencias de las elevadas precipitaciones superen la tasa de mortalidad registrada en 2023, por lo que el Gobierno gallego intensificó contactos con el sector para valorar posibles escenarios si no remiten los temporales.