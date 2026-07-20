Mar se reúne con las cofradías para mejorar la competitividad de la flota y abordar reformas de puertos

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reúne con las cofradías - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha mantenido un encuentro con representantes de las federaciones autonómica y provinciales para coordinarse de cara a futuros planes.

La Xunta indica que este encuentro forma parte de las reuniones que celebra periódicamente la conselleira con representantes de los pósitos para hacer un seguimiento de proyectos y reivindicaciones.

Acciones para mejorar la competitividad de la flota, reformas de infraestructuras de puertos y puesta en valor de productos gallegos del mar han sido algunos de los temas tratados.

Al respecto, Villaverde resalta la importancia de mantener un canal de cooperación directa con los representantes del sector para diseñar de forma conjunta políticas públicas y facilitar medidas eficaces para la actividad diaria de los profesionales del mar.