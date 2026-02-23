Mar se reúne con hosteleros gallegos para buscar posibles colaboraciones que pongan en valor productos pesqueros

Real y Villaverde esta mañana. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido este lunes con el presidente de Hostelería e Turismo de Galicia, Cheché Real, con el fin de establecer posibles vías de colaboración que permitan poner en valor los productos del mar como elementos diferenciadores de la oferta gastronómica de la Comunidad.

En el encuentro, la responsable autonómica ha destacado el papel "fundamental" de la restauración como "embajadora" del pescado y marisco gallego, subrayando que la colaboración entre productores y hosteleros es "clave" para garantizar precios justos, estabilidad en el mercado y una oferta de máxima calidad para consumidores y visitantes.

Según recoge la Xunta en un comunicado, Villaverde ha insistido en la importancia de crear alianzas público-privadas que permitan fomentar el consumo responsabilidad y el conocimiento de las especies pesqueras que producen las rías gallegas.

Con este encuentro, la Consellería pretende reafirmar su apuesta por la cooperación con los distintos escalones de la cadena mar-industria para fortalecer el posicionamiento de Galicia como "referente internacional" en productos del mar y gastronomía de excelencia.