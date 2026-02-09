Mar simplifica la obtención de los títulos de marinero pescador, patrón local y patrón costero polivalente

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado luz verde a la orden por la que se regula el procedimiento para obtener las titulaciones de marinero pescador, patrón local de pesca y patrón costero polivalente, para adaptar estas disciplinas formativas a las necesidades actuales del sector y responder al reto de acercar la actividad marítimo pesquera a los jóvenes.

De esta forma, la principal modificación es la de la duración del curso para obtener la titularidad profesional de marinero pescador, que se concentran en 23 horas los contenidos que actualmente se impartían en 50.

Otra de las novedades es que parte de la formación se podrá realizar previamente a tener cumplida la edad mínima requerida en el momento del examen, por lo que podrán realizarse antes de cumplir los 16 años para marinero pescado y de los 18 para el resto de las titulaciones.

También se simplifican las condiciones de acreditación de formación mínima y solo será necesaria una declaración responsable sobre conocimientos básicos de cualquiera de las lenguas oficiales de Galicia y faculta a la entidad organizadora de la formación para poder comprobar estos conocimientos mediante una prueba.

DOP MEXILLÓN DE GALICIA

En otro orden de asuntos, aprobó un convenio de colaboración, dotado con 500.000 euros, entre Xunta y el Consello Regulador de la DOP Mexillón de Galicia colaboran para desarrollar iniciativas de mejora de la promoción y comercialización del mejillón certificado.

El documento recoge aportación de 300.000 euros por parte de la Xunta, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), y 200.000 euros por parte del Consello Regulador.

Esta inversión permitirá hacer frente a medidas como la monitorización del rendimiento de este bivalvo, así como actividades promocionales para divulgar la denominación de origen.