Millán Mon destaca que el PP propone subir a 7.000 millones los fondos de pesca en el próximo marco de la UE

Archivo - El eurodiputado del PP Millán Mon. - PP - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del Partido Popular de Galicia Francisco Millán Mon, miembro de la Comisión de Pesca, ha intervenido en un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo sobre la necesidad de relanzar la competitividad europea, en el marco del 'Informe Draghi'.

Según informan los populares, en el debate, el eurodiputado gallego se centró en la pesca y destacó que, recientemente, el Partido Popular había presentado enmiendas para elevar a al menos 7.000 millones de euros la financiación de la pesca en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 (MFP), frente a los 2.000 millones de euros propuestos por la Comisión Europea.

Estas enmiendas se presentaron, tanto en la Comisión de Pesca como en la Comisión de Presupuestos, al informe de la posición del Parlamento Europeo para la negociación del futuro MFP.

Millán Mon ha incidido, en primer lugar, en la necesidad de una Europa competitiva, para "evitar que la UE se quede rezagada frente a Estados Unidos o China, como apunta el Informe Draghi". "Cuando hablamos de competitividad, no podemos olvidar a los sectores primarios. El sector pesquero tiene un gran potencial que se debe aprovechar", ha reivindicado.

El eurodiputado ha citado dos "obstáculos fundamentales" que, a su juicio, dificultan el despliegue de este potencial. En primer lugar, los excesos regulatorios y la burocracia, "que se resolverían a través de un 'ómnibus' de simplificación, como he venido reclamando".

El PP ha resaltado que la propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, hizo hincapié, durante el debate, "en los 10 'ómnibus' de simplificación propuestos hasta el momento", a los que Millán Mon querría añadir uno para la pesca.

Además, para el eurodiputado gallego, es esencial asegurar una financiación suficiente para la pesca. "El recorte del 67% propuesto para el próximo Marco Financiero es inaceptable", ha subrayado, antes de esgrimir las enmiendas presentadas por los populares.

"Estos fondos son imprescindibles para afrontar los grandes retos del sector", ha señalado el eurodiputado, quien ha citado, entre otros, la descarbonización y la modernización de la flota.