Miranda echa en falta "más contacto sobre el terreno" en lugar de "reuniones en despachos" en la visita de Kadis

La eurodiputada del BNG espera que esta visita del comisario sirva para considerar Galicia como zona altamente dependiente de la pesca

VIGO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha lamentado este viernes que la visita del comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, a la ciudad de Vigo, se haya centrado en "reuniones en despachos" y haya faltado "más contacto directo sobre el terreno" con colectivos como las mariscadoras o las 'redeiras', contacto con la Comisión de Pesca del Parlamento gallego o con representantes de la sociedad civil, así como visitas a zonas de producción más allá de la ciudad olívica.

En declaraciones a los medios, Miranda también ha subrayado la importancia de que el comisario europeo conozca sobre el terreno las consecuencias de la implantación del proyecto de Altri en Galicia. "Estamos amenazados por una macrocelulosa, y los fondos europeos pueden ir para una macrocelulosa en vez de ir para el marisqueo, que se está devaluando y que se está perdiendo precisamente por problemas de contaminación", ha señalado la europarlamentaria nacionalista.

Para Ana Miranda, a la visita del comisario (que continúa este viernes) le falta una reunión con la Comisión de Pesca de la cámara autonómica, que legisla en materia de pesca y traslada también sus propuestas a Bruselas. "Parece que hubo un poco de blindaje político para que no se reuniera con los representantes del pueblo gallego (...) Y eso consideramos que fue un error", ha sentenciado y ha añadido que "no puede ser que venga simplemente a hacer reuniones de despachos y que luego eso no tenga una consecuencia en fondos, en reconocimiento, y no en multas y en afectación como son las vedas".

Por otra parte, ha subrayado que esta visita "tenía que servir para que Galicia sea por fin considerada como zona altamente dependiente de la pesca". "Si el comisario, después de las reuniones que tiene estos días, las problemáticas que tenemos, las vedas decididas por Bruselas que tenemos, de todas las afectaciones que tienen las Rías, por cambio climático, por las importaciones de terceros países, ... si no ve que Galicia tenga que ser una zona altamente dependiente de la pesca, la visita no sirvió para nada", ha advertido.

Según ha avanzado, el BNG seguirá trabajando después de esta visita para lograr esa consideración y entregará al comisario un documento con los argumentos por los que Galicia debe ser declarada zona altamente dependiente de la pesca.

Con respecto a Altri, Ana Miranda ha insistido en que esa "amenaza" sigue presente por la acción del gobierno de Rueda, y ha incidido en que la instalación de la planta "puede afectar a la ría más productiva de toda Europa, que es la Arousa".

PLATAFORMA ULLOA VIVA

Ana Miranda ha estado acompañada por miembros de la Plataforma Ulloa Viva, como su presidente, Juan Pedro Sánchez, o Sergio Núñez, que han explicado que pretenden trasladar la situación de la ría de Arousa al comisario y el impacto que tendrá Altri en toda la cuenca del río Ulla. "Queremos trasladarle que el proyecto Gama es totalmente pernicioso, para el tejido socioeconómico del país y de la Ría de Arousa", ha explicado Sergio Núñez.

"Venimos con los compañeros de la Ría de Arousa, en unidad de acción, para explicarle al comisario que tiene que atender esta petición", ha apuntado.

Juan Pedro Sánchez ha remarcado que la plataforma actúa "como una red" que no solo se refiere al río, sino a todo su entorno. "El deseo es que nos atienda y la esperanza es que Altri no se constituya", han explicado desde Ulloa Viva, y han añadido que trasladarán a Costas Kadis toda la información de que disponen para que sea tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones.