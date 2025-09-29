El patrullero 'Arnomendi' finaliza las campañas de vigilancia tras 20 inspecciones y 10 avistamientos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patrullero de altura 'Arnomendi' ha completado, tras casi un mes en la mar, sus tareas de vigilancia e inspección llevando a cabo las campañas del bonito y el plan de despliegue conjunto de vigilancia pesquera de la Unión Europea, conforme al plan parcial de la Secretaría General de Pesca del año 2025.

El buque salió a la mar de la estación naval de A Graña, en Ferrol, el pasado 5 de septiembre, iniciando un periodo de vigilancia en las regiones pesqueras en el mar Cantábrico y costa gallega.

El patrullero ha llevado a cabo el control específico de pesquerías del bonito de técnicas tradicionales y arrastre pelágico, tanto nacionales como de otros estados autorizados, "garantizando así la aplicación uniforme y eficaz de las medidas de conservación y control", destaca el ministerio en un comunicado de prensa.

El 'Arnomendi' ha realizado 20 inspecciones y 10 avistamientos, que han permitido verificar en la mar el cumplimiento de la normativa pesquera.

Para el desarrollo de su actividad ha contado con la colaboración de un helicóptero del servicio de guardacostas de Galicia, y ha embarcado en este periodo a dos inspectores de la Secretaría General de Pesca. El buque recaló en el puerto de Santander para relevo de inspectores y realizó jornadas de puertas abiertas a bordo.

Las campañas de vigilancia e inspección se han compatibilizado con diferentes ejercicios para incrementar el adiestramiento de la dotación, incluyendo ejercicios internos de seguridad interior, sanidad, comunicaciones y maniobra y navegación.

Perteneciente al mando de las unidades de fuerza de acción marítima en Ferrol, el patrullero 'Arnomendi' es el tercer buque de la clase 'Chilreu' y fue construido en los astilleros Freire de Vigo en el año 2000. Al mando del capitán de corbeta Francisco Gil Gómez, para esta campaña ha contado con una dotación de treinta y tres personas.