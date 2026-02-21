Pescadores de A Guarda lamentan que la Xunta deniegue un permiso extraordinario para faenar este fin de semana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de Pescadores de A Guarda ha lamentado que la Consellería do Mar no otorgase el permiso extraordinario solicitado para poder faenar este fin de semana ante la tregua de temporales prevista para este sábado y domingo.

En una nota de prensa, los pescadores apuntan que, en su respuesta, el departamento autonómico argumenta que el ordenamiento de la propia Consellería "prohíbe expresamente faenar desde las 24.00 horas del viernes hasta las 24.00 horas del domingo".

"Desde la Cofradía agradecemos a la Consellería do Mar que se tomaran la molestia de recordarnos la normativa por la que se rige nuestro día a día", han ironizado.

Así, han señalado que fue precisamente "el conocimiento de la normativa" lo que les ha hecho detectar "sus fallos y sufrirlos" y, por eso, solicitaron "un permiso extraordinario" para que los marineros pudiesen aprovechar el buen tiempo previsto para este fin de semana y "paliar meses de pérdidas económicas".

En este punto, la Cofradía ha manifestado que el accidente de un pesquero la pasada jornada muestra que "la prohibición de poder salir a trabajar a partir del viernes a las 24.00 horas condicionó que buques de A Guarda saliesen a trabajar, aunque las condiciones del mar no fuesen las más favorables".

"Es especialmente doloroso que, habiendo una previsión meteorológica que apunta a la apertura de una ventana de tiempo calmo para los próximos 3-4 días, la flota se vea obligada a tomar el riesgo de faenar con unas condiciones que no son las óptimas", han lamentado.

En este contexto, han avanzado que enviarán una invitación formal a la conselleira, Marta Villaverde, para que visite la localidad, "preferiblemente un día de temporal", para que observe de primera mano "la problemática" a la que se enfrentan.