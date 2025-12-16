Planas dice que España defenderá en Europa una Política Pesquera Común que atienda las necesidades del sector

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la celebración del Encuentro Empresarial bilateral España - Marruecos, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha insistido en que España defenderá una Política Pesquera Común (PPC) que combine sostenibilidad ambiental, social y económica, garantice financiación suficiente para modernizar la flota y facilite la incorporación de nuevas generaciones de pescadores.

Según Planas, España "lidera en Europa" la elaboración de propuestas de simplificación de la PPC y estrategias que aseguren un futuro competitivo y sostenible para el sector. Un ejemplo son los resultados conseguidos este pasado fin de semana en Bruselas que suponen un avance para los intereses de los pescadores españoles, ha añadido.

Luis Planas, que ha clausurado el I Congreso Nacional de la Pesca que la Asociación de Organizaciones de Productores (AOP) Pesca España ha organizado en Madrid, ha recordado que la pesca es clave en un contexto de creciente demanda alimentaria, consumidores más exigentes y retos ambientales.

"La pesca es estratégica no solo por su capacidad para generar alimentos saludables y sostenibles, sino porque aporta empleo, vertebra territorios, sostiene culturas marítimas centenarias y representa un modo de vida con una enorme capacidad de adaptación", ha subrayado Planas.

Sobre los retos del sector, el ministro ha destacado la triple sostenibilidad; el aumento del consumo de pescado con el refuerzo de campañas de promoción y la difusión de sus beneficios para la salud; el relevo generacional y la modernización de la flota, con innovación tecnológica, digitalización y transición energética. "No podemos realizar la pesca del siglo XXI con barcos del siglo XX", ha afirmado Planas.

En este sentido, ha recordado que el Ministerio ha gestionado más de 12,5 millones de euros en ayudas a innovación y digitalización, además de impulsar un proyecto normativo para fomentar la I+D y la cooperación entre administración, sector y centros de investigación.

AYUDAS A LOS PLANES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Planas también ha puesto en valor el trabajo de las Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP) y las Asociaciones de Organizaciones de Productores (AOP) que son "claves" para el desarrollo del sector porque "estructuran, visibilizan y profesionalizan el sector".

Según el ministro, sus planes estratégicos "son un ejemplo magnífico de cómo el sector se adelanta a las nuevas demandas de la sociedad". Por ello, el Ministerio mantiene su respaldo económico, con más de 13,5 millones de euros destinados a planes de producción y comercialización de estas organizaciones en 2024.

Durante la clausura, el ministro ha entregado los I Premios Pesca España a la deportista paralímpica Gema Hassen-Bey y al chef Ángel León. "Sus trayectorias demuestran que se pueden superar barreras, reinventarse y convertir los límites en oportunidades, un ejemplo que inspira a todo el sector pesquero", ha resaltado.